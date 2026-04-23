أمريكا تدرس خطة لنقل أفغان ساهموا في المجهود الحربي الأمريكي من قطر إلى دولة ثالثة

أفادت الحكومة الأمريكية ومنظمة إنسانية بأن إدارة ترامب تجري مباحثات بشأن احتمال نقل أكثر من ألف أفغاني ممن ساهموا في المجهود الحربي الأمريكي، بالإضافة إلى أقارب أفراد من الجيش الأمريكي العالقين في قطر، إلى دولة ثالثة.

وأضافت المنظمة أن الكونغو تعد خيارا مطروحا.

وقال شون فانديفر، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية ورئيس تحالف "أفغان إيفاك"، الذي يدعم جهود إعادة توطين الأفغان، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين أمريكيين ومنظمات أخرى، أبلغوه، بأن مباحثات جرت بين الولايات المتحدة والكونغو بشأن استقبال اللاجئين الأفغان العالقين في قاعدة أمريكية بالدوحة منذ العام الماضي.

ويشمل اللاجئون البالغ عددهم 1100 شخص في مخيم السيلية مواطنين أفغان عملوا كمترجمين وفي قوات العمليات الخاصة، بالإضافة إلى عائلات أكثر من 150 جنديا أمريكيا في الخدمة الفعلية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعمل على تحديد خيارات لإعادة توطين اللاجئين "طوعا" في بلد ثالث، لكنها لم تحدد الدول التي يجري بحثها.

وذكر فانديفر أن أحد البدائل المطروحة أمام اللاجئين هو العودة إلى أفغانستان، حيث قد يواجهون انتقاما أو حتى الموت على يد حركة طالبان بسبب تعاونهم مع الولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت نحو عقدين.

وقال فانديفر، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، "لا يمكن وصف هذا بأنه خيار طوعي عندما تكون الخيارات هي الكونغو أو طالبان، أو حرب أهلية، أو مستبد يريد قتلك. هذا ليس خيارا، بل هو اعتراف انتزع تحت الإكراه".