فوز شركة راينميتال الألمانية بعقد بقيمة 300 مليون يورو لشراء طائرات مسيرة هجومية

وافق البرلمان الألماني على عقد مع شركة "راينميتال إيه جي" لتوريد طائرات مسيرة هجومية، ليحسم بذلك الاتفاق بعد أن تم استبعاد شركة الصناعات الدفاعية من جولة أولية من الطلبات على ما يُعرف بأنظمة الذخائر المتسكعة (المسيرات الهجومية) في وقت سابق من هذا العام.

وقال نواب في البرلمان إن لجنة الميزانية في البوندستاج (البرلمان الألماني) وافقت، اليوم الأربعاء، على عرض لوزارة الدفاع لشراء دفعة أولى من طائرات راينميتال المسيرة بقيمة تقل قليلا عن 300 مليون يورو (345 مليون دولار). وكانت وكالة بلومبرج للأنباء قد أفادت في وقت سابق هذا الشهر بقرار الموافقة المرتقب.

وحدد أعضاء البوندستاج سقفا لإطار العقد الكامل مع شركة راينميتال عند مليار يورو، مما يعني أن الدفعات المستقبلية لا يمكن اعتمادها إلا إذا تم تحقيق مراحل محددة من التطوير والتسليم.

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية أنه تم إسناد عقد لشراء ذخائر متسكعة إلى شركة مصنعة جديدة، بدون الكشف عن هوية شركة راينميتال.