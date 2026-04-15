بدأ الجيش الإسرائيلي عملية لهدم منازل أكثر من 20 قرية بجنوبي لبنان، مكررا نموذجه لحرب إبادة قطاع غزة التي بدأها في أكتوبر 2023.

وقالت القناة 12 العبرية، مساء الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية باسم "المحراث الفضي"، لهدم منازل "خط القرى الأول" في جنوب لبنان، مطبقا نموذج قطاع غزة.

وأضافت أنه حدد أكثر من 20 قرية مستهدفة بالهدم، ويستخدم معدات هندسية ثقيلة، ولا ينوي السماح بعودة النازحين اللبنانيين (إلى مناطقهم بالجنوب)، "حتى تتم استعادة الأمن لسكان الشمال"، أي شمالي إسرائيل.

والمقصود بـ"خط القرى الأول" هو القرى والبلدات اللبنانية المحاذية للحدود، والتي تعتبرها إسرائيل مراكز قوة عسكرية لـ"حزب الله" ومنطلقا للهجمات المباشرة والصواريخ المضادة للدروع.

وعن هدم منزل بجنوبي لبنان، نقلت صحيفة "هآرتس" الأربعاء، عن مصدر عسكري إسرائيلي لم تسمه قوله: "نتصرف تماما كما في غزة".

وأضاف: "هناك قوائم بالمنازل التي سيتم هدمها، ويقاس النجاح بعدد المباني التي تهدم يوميا".

وفي وقت سابق الأربعاء، جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره لسكان جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم إلى شمال نهر الزهراني.

وتشارك 5 فرق عسكرية إسرائيلية في اجتياح بري لجنوبي لبنان، تحت غطاء من نيران طائرات حربية، بهدف احتلال الأراضي اللبنانية حتى نهر الليطاني، بدعوى "إقامة منطقة أمنية عازلة"، لكنه يواجه بتصدي مقاتلي "حزب الله".

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان خلّفت ألفين و167 شهيدا و7 آلاف و61 جريحا وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث معطيات رسمية.

وخلال اجتماع بواشنطن، الثلاثاء، هو الأول منذ 43 عاما بين وفدين رسميين من لبنان وإسرائيل، اتفق البلدان على عقد مفاوضات مباشرة بينهما يُحدد مكانها وزمانها لحقا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

كما تحتل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.