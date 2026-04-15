أكسيوس: أمريكا وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب

قال مسئولان أمريكيان إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين أحرزوا تقدمًا في المحادثات يوم الثلاثاء، واقتربوا من التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب.

وبحسب ما نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي، يحاول الطرفان - بمساعدة وسطاء باكستانيين ومصريين وأتراك - سد الفجوات المتبقية، والتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء وقف إطلاق النار في 21 أبريل الجاري.

بالتزامن مع ذلك، وصل وفد باكستاني برئاسة قائد الجيش المشير عاصم منير، إلى طهران قبل قليل، لإجراء محادثات مع مسئولين إيرانيين.

وحذر مسئولون أمريكيون ومصادر مطلعة على الوساطة لـ«أكسيوس» من أن التوصل إلى اتفاق «ليس مضمونًا»، نظرًا للاختلافات الجوهرية بين الجانبين.

وصرح مسئول أمريكي للموقع، أن فريق التفاوض الذي يضم: نائب الرئيس جي دي فانس، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكبير المستشارين جاريد كوشنر، واصل إجراء المكالمات وتبادل مسودات المقترحات مع الإيرانيين والوسطاء يوم الثلاثاء.

وأضاف في تصريحات لـ«أكسيوس»، أن الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق، وأكد مسئول أمريكي ثانٍ إحراز تقدم يوم الثلاثاء.

واستطرد مسئول أمريكي ثالث: «نريد إبرام صفقة، وأعضاء من حكومة ظهران تريد إبرام صفقة، والأمر يكمن في إقناع كامل الأعضاء بإتمام تلك المسألة».

يأتي ذلك فيما رجح مسئولون أمريكيون ومصادر مطلعة على الوساطة عقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة وجهًا لوجه خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء وقف إطلاق النار، دون تحديد موعد لذلك.

وأفاد مسئول أمريكي ومصدر مطلع على الوساطة أنه سيتعين على الأطراف تمديد وقف إطلاق النار في حال التوصل إلى اتفاق إطاري، وذلك من أجل التفاوض على تفاصيل الاتفاق الشامل.

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن «التفاصيل معقدة ولذلك لا يمكن الانتهاء منها خلال يومين فقط».

فيما لفت مسئول آخر إلى أن الولايات المتحدة لم توافق رسميًا على تمديد وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن التواصل مستمر بين واشنطن وإيران من أجل التوصل لاتفاق.

ويقول مسئولون أمريكيون إن الحصار البحري الذي فرضه ترامب - والذي قطع صادرات النفط الإيرانية - والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، يزيدان الضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق.

وعلق مسئول أمريكي بالقول: «إيران لا تملك المال. إنهم مفلسون، نحن نعلم ذلك، وهم يعلمون أننا نعلم ذلك».