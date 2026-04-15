رئيس الوزراء البريطاني: لن أخضع لضغوط ترامب بشأن اتفاق التجارة

أصر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه "لن يخضع" لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تهديدات من واشنطن بشأن اتفاق التجارة الأمريكي -البريطاني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وأشار ترامب، إلى أن شروط الاتفاق الذي تم التوسط فيه العام الماضي "يمكن أن تتغير دائما"، وذلك في مقابلة أجريت ليل أمس الثلاثاء مع شبكة سكاي نيوز.

وتدهورت العلاقات بين ستارمر وترامب بعدما رفض رئيس وزراء بريطانيا احتمال تورط بلاده في الصراع بالشرق الأوسط.

وقال ستارمر، أمام مجلس العموم، عقب تصريحات ترامب المسائية "موقفي من الحرب في إيران كان واضحا من البداية. لن يتم جرنا إلى هذه الحرب. أنها ليست حربنا".

وأضاف: "تعرضت لكثير من الضغط لاتخاذ مسار مختلف وهذا الضغط اشتمل على ما حدث الليلة الماضية. لن أغير موقفي. ولن اخضع. ليس في مصلحتنا الانضمام لهذه الحرب ولن نفعل ذلك. أتفهم وضعي الحالي".

وجاء تصريحات رئيس الوزراء ردا على سؤال من رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي إد ديفي.