رئيس الاتحاد السكندري يحدد موعد صرف مكافآت اللاعبين

أكد محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، صرف مستحقات لاعبي الفريق حال الفوز على حرس الحدود في الجولة المقبلة من مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع حرس الحدود يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الهبوط.

وقال محمد سلامة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «عقب الفوز على زد أخبرت اللاعبين بأننا سنصرف المكافآت في حال الفوز على حرس الحدود في المباراة المقبلة».

وأضاف: «مباراة حرس الحدود مهمة وبـ 6 نقاط لأننا نسبقه في الترتيب وإذا انتصرنا سنبتعد عن مراكز الهبوط».

وحقق نادي الاتحاد السكندري انتصارًا ثمينًا على حساب ضيفه فريق زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الهبوط في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 26 وتقدم للمركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة الهبوط من الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد زد عند 33 نقطة في المركز الثالث من مجموعة الهبوط.