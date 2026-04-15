بابا الفاتيكان: العالم بحاجة إلى رسالة سلام وتعايش

قال ​البابا ليو بابا ‌الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن العالم بحاجة إلى سماع ​رسالة سلام وتعايش، ​وذلك في تصريحات أدلى ⁠بها بعد ساعات ​من أحدث هجوم شنه ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ​على البابا.

وفي تصريحات ​أدلى بها على متن رحلته ‌من ⁠الكاميرون إلى الجزائر في المحطة الثانية من جولة أفريقية، حث ​ليو، وهو ​أول ⁠بابا من الولايات المتحدة، على ​احترام جميع شعوب ​العالم ⁠وقال إن جولته أظهرت أهمية السعي إلى ⁠الحوار ​بين مختلف ​المجتمعات، وفقاً لوكالة رويترز.

وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهدافه لبابا الفاتيكان، وقال إنه يتوجب إبلاغ البابا أن "امتلاك إيران سلاحًا نوويًا غير مقبول على الإطلاق".

وقال ترامب في تدوينة على حسابه بمنصة "تروث سوشال"، الأربعاء: "هل يمكن لأحد أن يخبر البابا ليو الرابع عشر بأن إيران قتلت خلال الشهرين الماضيين ما لا يقل عن 42 ألف متظاهر بريء أعزل تمامًا، وأن امتلاك إيران قنبلة نووية أمر غير مقبول إطلاقًا".

وفي أول تعليق بعد انتقادات ترامب له، أعرب البابا، الثلاثاء، عن رفضه للعنف والحروب والظلم والأكاذيب في العالم، قائلًا إن "قلب الله ليس مع الأشرار، ولا المتسلطين، ولا مع المتكبرين".