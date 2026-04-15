وزير الشئون الخارجية الهندي: الهجمات على حركة الملاحة التجارية في غرب آسيا أمر غير مقبول

أكد وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الأربعاء، التزام بلاده الراسخ بضمان "المرور الآمن وغير المقيد" للملاحة البحرية، مشددا في الوقت ذاته على أن الهجمات على حركة الملاحة التجارية "غير مقبولة إطلاقا" وذلك على خلفية استمرار الصراع في غرب آسيا وما يخلفه من تداعيات عالمية.

وأدلى وزير الشئون الخارجية الهندي بتصريحاته خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية "أيه زد إي سي بلس" الذي دعت إليه اليابان لمناقشة اضطرابات سلاسل الإمداد في أسواق الطاقة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال للصحفيين في نيودلهي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

خلال إحاطة لمجموعة عمل وزارية بشأن تطورات الوضع في غرب آسيا اليوم الأربعاء، قال جايسوال أيضا، إن الانخراط الدبلوماسي للهند في سياق الصراع في غرب آسيا لا يزال مستمرا، في الوقت الذي عرض فيه الخطوط العامة للمكالمة الهاتفية التي جرت أمس الثلاثاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز لا يهدد فقط إمدادات النفط، بل يمتد تأثيره إلى تجارة الأسمدة، حيث يمر نحو 30% من التجارة العالمية عبر المضيق، ما ينعكس مباشرة على الإنتاج الزراعى عالميًا.

يذكر أن قائمة الدول الأكثر تأثرا دول الخليج إلى جانب مصر ولبنان والأردن، فضلًا عن أوروبا والهند.