تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

يخوض نادي الزمالك مباراة هامة للغاية أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الزمالك في المباراة لتأكيد تفوقه ذهابًا وحسم بطاقة العبور للمباراة النهائية من نسخة الموسم الحالي للبطولة.

وحقق الزمالك انتصارا تاريخيا 1-0 على مضيفه شباب بلوزداد، يوم الجمعة الماضي، بملعب نيلسون مانديلا، وهو فوزه الأول على منافسه، الذي سبق أن تغلب على الفريق الأبيض في المباراتين اللتين أقيمتا بين الناديين من قبل.

وتحوم الشكوك بشأن مشاركة البرازيلي خوان بيزيرا مع الزمالك في اللقاء، عقب تعرضه لإصابة عضلية في مباراة الذهاب، تسببت في خروجه من ملعب المباراة خلال فترة الاستراحة.

ويدرس معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، الدفع باللاعب المغربي محمود بنتايج ضمن التشكيل الأساسي للفريق، بعد غيابه عن بعض المباريات الأخيرة.

ويُنظر إلى عودته كإضافة قوية للجانب الهجومي، لما يمتلكه من قدرات فنية ومهارية تساعد على زيادة الفاعلية أمام مرمى المنافس، خاصة في مباراة تتطلب تركيزًا كبيرًا وحسمًا مبكرًا.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل و محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد ربيع - عبدالله السعيد و أحمد فتوح.

الهجوم: ناصر منسي وعدي الدباغ.