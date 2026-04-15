أصيب طالب جامعي بكسر في الجمجمة بعد التعدي عليه من قبل عمه بآلة حادة لخلافات سابقة بينهما بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية، وتم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

فيما ألقت مباحث مركز شبين القناطر بقيادة المقدم محمود محمد إسماعيل رئيس المباحث، القبض على المتهم وآخر للتحقيق معهما بشأن الواقعة.

البداية جاءت بوصول محمد ساامي، 19 عاما، طالب جامعي، لمستشفى بنها الجامعي مصاب بالرأس وفي حالة سيئة، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أن المجني عليه مصاب بكسر مضاعف بالجمجمة أدى لوجود شرخ بها وتسبب بنزيف داخلي على المخ.

وأخضع الأطباء المجني عليه لعدد من العمليات الجراحية لمحاولة السيطرة على الحالة وإنقاذه.

وبسؤال المتواجدين مع المجني عليه عن سبب الإصابة أكدوا أن عمه "الشقيق" اعتدى عليه بآلة حادة أثناء مروره بدراجة نارية بصحبة صديقه من أمام قطعة أرض يملكها بسبب خلافات سابقة بينهما.

فيما انتقل كلا من الرائد محمد السيد والنقيب محمد توكل معاوني مباحث مركز شبين القناطر لمكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة ولسماع شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان.

وتحفظت مباحث شبين القناطر على تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة وحدوثها فيما ألقت القبض على المتهم وعم آخر وجاري التأكد من تورط آخرين في واقعة الاعتداء من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.