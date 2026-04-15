تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بغرض إنتاج زيوت جديدة مغشوشة ومجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمركز زفتى بمحافظة الغربية، بإنشاء وإدارة مصنع بدون ترخيص كائن بمنطقة بلبيس بالشرقية، لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وإنتاج زيوت مغشوشة، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية خاصة ببعض شركات الزيوت، تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه والمدير المسؤول، وعُثر بداخله على 61 طن نفايات بترولية، و26 طن مواد بترولية مدعمة، و22 طن منتج نهائي، إلى جانب خط إنتاج كامل.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.