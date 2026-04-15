حقيقة ادعاء سائحة تعرضها لمضايقات من أشخاص أثناء سيرها بالكورنيش في الأقصر

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول عدة مقاطع فيديو عبر حساب شخصي لسيدة تحمل جنسية أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءها تعرضها لمضايقات من بعض الأشخاص أثناء سيرها بالكورنيش في الأقصر، إلى جانب زعمها طلب أحد السائقين أجرة أعلى من المقررة في شرم الشيخ.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تقدم 4 أشخاص ببلاغات لمديريتي أمن الأقصر وجنوب سيناء، تضرروا خلالها من السيدة المشار إليها، لقيامها بتصويرهم خِلسة أثناء ممارستهم عملهم في الإعلان عن الخدمات السياحية دون مضايقة، وانتهاك خصوصيتهم والتشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الادعاء بمضايقتهم لها، فضلًا عن زعمها قيام أحدهم بطلب أجرة أعلى من المقررة خلال توصيلها لأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، وذلك على خلاف الحقيقة.

وبسؤال السيدة، أقرت بقيامها بتصوير مقاطع الفيديو ونشرها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.