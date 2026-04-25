 إصابة 15 شخصا في هجوم روسي على أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 25 أبريل 2026 10:00 ص القاهرة
إصابة 15 شخصا في هجوم روسي على أوكرانيا

كييف-د ب أ
نشر في: السبت 25 أبريل 2026 - 9:39 ص | آخر تحديث: السبت 25 أبريل 2026 - 9:39 ص

ذكر مسئولون، اليوم السبت، أن روسيا شنت هجوما واسع النطاق على أوكرانيا الليلة الماضية، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل.

ودوت صافرات الإنذار بمختلف أنحاء البلاد، حيث حثت السلطات السكان على البحث عن مأوى. وتردد وقوع انفجارات عنيفة في كييف وخاركيف ودنيبرو.

وقال أولكسندر هانزا، الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبيتروفسك إن 14 شخصا على الأقل، من بينهم طفل، أصيبوا في دنيبرو. وأضاف أنه تم نقل تسعة مصابين إلى المستشفى وحالتهم متوسطة.

وأضاف أن شخصا آخر أصيب في منطقة نيكوبول وتعرضت مبان سكنية إلى أضرار في مدينة كريفي ريه.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت صواريخ كروز إلى جانب صواريخ باليستية وأسراب من الطائرات المسيرة في محاولة لإرباك الدفاعات الجوية الأوكرانية.

