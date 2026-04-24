منظمة الصحة العالمية تعتمد أول دواء على الإطلاق للملاريا مخصص للرضع

أعلن مسئولون، اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية قامت لأول مرة بتقييم واعتماد دواء للملاريا مخصص للرضع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، قبل اليوم العالمي للملاريا، الذي يوافق 25 أبريل، أن نسخة الدواء المركب أرتيميثير لوميفانترين صممت خصيصا لحديثي الولادة والرضع الذين يصل وزنهم إلى 5 كيلوجرامات.

ويسهم هذا الدواء في سد فجوة في الرعاية الصحية لنحو 30 مليون رضيع يولدون سنويا في المناطق الموبوءة بالملاريا في أنحاء أفريقيا.

وحتى الآن، يُعالج العديد منهم بجرعات مخصصة للأطفال الأكبر سنا، وهو ما ينطوي على خطر حدوث آثار جانبية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية باستخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات للرضع والبالغين، للحد قدر الإمكان من التعرض للدغات البعوض منذ البداية.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن الأطفال دون سن الخامسة يشكلون 75% من الوفيات المرتبطة بالملاريا.