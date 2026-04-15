مصر تشارك في اجتماع لكبار المسئولين في إسلام آباد لبحث التطورات على الساحة الإقليمية

بتكليف من د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، شارك السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة البحوث والتقديرات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، في اجتماع لكبار المسئولين من مصر والسعودية وباكستان وتركيا في إسلام آباد، وذلك لبحث التطورات على الساحة الإقليمية وسبل التعامل معها بهدف إعادة الاستقرار للمنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، أكد المشاركون خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار، استنادا إلى أسس ومبادئ دولية تعتمد على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

هذا، وقد استقبل محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، كبار مسئولي الدول الأربع، حيث ناقش معهم التطورات الإقليمية، مستعرضاً جهود باكستان في تحقيق التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وناقش مع ممثلي مصر والسعودية وتركيا سبل المضي قدماً لخفض التصعيد واحتواء الموقف واستعادة الامن والاستقرار بالمنطقة.