إصابة 9 فلسطينيين بنيران مسيرات إسرائيلية شمال قطاع غزة

أصيب 9 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، الخميس، جراء إطلاق طائرات مسيرات إسرائيلية النار وإلقاء قنبلة تجاه مواطنين في مشروع بيت لاهيا ومخيم حلاوة بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول، بوصول 5 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي بينهم إصابة وصفت بالخطيرة من مخيم حلاوة ومشروع بيت لاهيا جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية النار بشكل متعمد تجاه النازحين.

وأوضح المصدر أنه من ضمن الإصابات الخمسة 3 وقعت داخل مخيم حلاوة جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية الرصاص تجاه خيام النازحين، بينما قالت الخدمات الطبية في بيان: "إنّ سيدة فلسطينية وطفلتها أصيبتا في منطقة مشروع بيت لاهيا، بعد إلقاء قنبلة عليهم من مسيرة إسرائيلية".

كما نقلت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 4 إصابات من مخيم حلاوة إلى مستشفى السرايا الميداني، بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم في المكان، وفق بيان صادر عن الجمعية وصل مراسل الأناضول.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في قطاع غزة، خصوصًا في المناطق القريبة من الحدود الشرقية والشمالية التي يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل خروقاتها وانتهاكاتها اليومية لاتفاق وقف النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، حيث قتلت 689 فلسطينيٍا وأصابت 1.860 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة.

وكان المفترض أن ينهي الاتفاق إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف مصاب، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.