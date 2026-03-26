ويتكوف: مؤشرات قوية على إمكانية إقناع إيران بإبرام اتفاق سلام

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، إن هناك "مؤشرات قوية" على إمكانية إقناع إيران بإبرام اتفاق سلام، مؤكدا أن واشنطن مررت خطة العمل التي تتألف من 15 نقطة عبر باكستان.

وأضاف ويتكوف، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس: سنرى إلى أين ستقودنا الأمور، وما إذا كان بإمكاننا إقناع إيران بأن هذه هي نقطة التحول التي لا توجد أمامهم فيها بدائل جيدة، سوى المزيد من الموت والدمار. لدينا مؤشرات قوية على أن هذا الاحتمال قائم".

ويتكوف، قال اليوم الخميس، إنه "خلال التفاوض مع الإيرانيين لم نتوصل لاتفاق وفق الشروط الأمريكية".

وأضاف ويتكوف، أن "غاية الإيرانيين خلال التفاوض كانت شراء الوقت فقط"، مشيرا إلى أنه "إذا تم التوصل لاتفاق ستكون فرصة جيدة لإيران والمنطقة والعالم".

وتابع: "الإيرانيون أصروا على حقهم في تخصيب اليورانيوم".

وفي وقت سابق، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من 15 نقطة لإيران عبر باكستان.

لم يتم نشر الخطة، ورفضت الإدارة الأمريكية الكشف عن تفاصيلها. وقالت إن بعض التقارير الإعلامية حول محتواها غير صحيحة، دون الخوض في التفاصيل.

وذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن الخطة تتضمن: التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، و⁠إنهاء برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وإنهاء دعم إيران لحلفائها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة لم يسبق لها مثيل" إذا لم تقبل طهران الاقتراح.