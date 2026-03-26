بوتين: صراعات الشرق الأوسط تؤثر على الأسواق ولا يمكن التنبؤ بنتائجها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسعار النفط ارتفعت والأسواق العالمية تشهد تقلبات، مشيرا إلى أن نتائج الصراع في الشرق الأوسط غير قابلة للتنبؤ في الوقت الراهن.

وأضاف خلال اجتماع اقتصادي في موسكو أن "حتى أطراف الصراع نفسها لا تستطيع التنبؤ بالنتائج".

وأوضح أن الصراعات في الشرق الأوسط تؤثر بشكل متزايد على العالم، مضيفا أنها "تلحق أضرارا جسيمة بسلاسل الإمداد الدولية والإنتاج والتعاون، وتؤثر في قطاعات استخراج ومعالجة الهيدروكربونات والمعادن، وإنتاج الأسمدة، والعديد من السلع والمنتجات الأخرى".

وأشار بوتين إلى أن تأثير هذه الصراعات يُقارن بفترة جائحة كورونا، مؤكدا أن نتائجها غير قابلة للتنبؤ حتى بالنسبة لأطرافها.

وتسببت حرب إسرائيل والولايات المتحدة على إيران بارتفاع أسعار النفط، خصوصا مع تصاعد الصراع، وإعلان طهران في 2 مارس الجاري تقييد حركة الملاحة بمضيق هرمز.

وأدى تقييد حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر منه يوميا 20 مليون برميل، بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ويخشى المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين، في ظل استهداف منشآت الطاقة في دول خليجية وإيران، إلى جانب مخاوف من تعرض منشآت الطاقة الإيرانية لقصف أمريكي-إسرائيلي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة على المنطقة والعالم.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسؤولون بارزون، على رأسهم المرشد علي خامنئي، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، إلا أن بعض الهجمات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه فورا.



