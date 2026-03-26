هيجسيث: القواعد الإيرانية التي نستهدفها دفع تكلفتها اتفاق أوباما النووي

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، إن خسائر إيران اليومية هائلة، مضيفا: "دمرْنا الجيش الإيراني، والعملية الحالية في إيران نجاح مخطط وتسير متقدمة على جدولها الزمني المحدد".

وأضاف هيجسيث: "إليكم حقيقة لا نسمعها عبر شبكاتكم الإعلامية. العديد من المصانع العسكرية الإيرانية والقواعد التي ندمرها تدميرًا منهجيًا دفعت تكلفتها رزم النقود الأمريكية التي نقلها باراك أوباما إلى طهران بموجب الاتفاق (النووي) الإيراني. قد تصفون الأمر بحقيقة مزعجة".

وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، الذي قال فيه ترامب إن الولايات المتحدة قضت على البحرية والقوات الجوية الإيرانية "تمامًا" ودمرت "ما يقرب من 90٪" من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، و"ربما أكثر من 90٪" من الصواريخ نفسها.

وأضاف ترامب أنه منذ 28 فبراير، عندما بدأت الحرب على إيران، كانت الولايات المتحدة تستهدف القدرات العسكرية لإيران "بمستوى لم يره كثير من الناس من قبل".