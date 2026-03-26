وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، قادة إيران بأنهم مقاتلون سيئون لكن مفاوضون بارعون.

وبحسب شبكة "الشرق" السعودية، قال ترامب إن "الهدية" التي قدمتها إيران إلى الولايات المتحدة كانت عبارة عن 8 ناقلات نفط تحمل علم باكستان، قبل أن يضيفوا ناقلتين ليصبح الإجمالي 10 ناقلات.

وأضاف ترامب، أنه منذ 28 فبراير، عندما بدأت الحرب على إيران، كانت الولايات المتحدة تستهدف القدرات العسكرية لإيران "بمستوى لم يره كثير من الناس من قبل".

وأضاف ترامب، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الولايات المتحدة قضت على البحرية والقوات الجوية الإيرانية "تمامًا" ودمرت "ما يقرب من 90%" من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، و"ربما أكثر من 90%" من الصواريخ نفسها.

وقال ترامب، إن "الإيرانيين كانوا يخططون للسيطرة على الشرق الأوسط لكننا أتينا لحل هذه المشكلة"، مضيفا: "كانت إيران تخطط للحصول على سلاح نووي لولا تدخلنا".

وتابع: "قضينا على الصف الأول والثاني من القيادة في إيران وهم أشخاص أشرار ومرضى"، مؤكدا الجدول الزمني للحرب مع إيران بين 4 إلى 6 أسابيع.

وقال ترامب إن "الإيرانيين يتوسلون للتوصل لاتفاق وهم لا يتمتعون بالكفاءة في التفاوض"، مشيرا إلى أن "القيادة الإيرانية لا تقر بالهزيمة وأمامهم فرصة للتوصل لاتفاق ويجب أن يتوصلوا لاتفاق".

وتابع: "سنرى ما إذا كان بإمكاننا إبرام الصفقة المناسبة وفتح مضيق هرمز".

وأضاف ترامب: "سنواصل مهاجمة إيران بدون توقف. يجب على إيران إبرام اتفاق وإلا ستواجه هجومًا أمريكيًّا مستمرًّا".

كما هاجم ترامب التقارير التي أفادت بأنه متحمس لحل دبلوماسي للحرب، مؤكدًا أن القادة الإيرانيين هم من سعوا لاستئناف المفاوضات.

وأشار ترامب إلى أن منطقة الخليج والولايات المتحدة "صُدمتا" جراء الهجمات الإيرانية الانتقامية في الشرق الأوسط، وفقا لما نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال الرئيس الأمريكي: "بدأوا (الإيرانيون) بإطلاق النار على قطر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان. بدأوا بإطلاق النار عليهم... لقد صُدم الجميع، بمن فيهم نحن. أتعرفون لماذا؟ لأنهم مرضى. وكان لديهم خطة للسيطرة على الشرق الأوسط".