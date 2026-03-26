ترامب ردا على سؤال بشأن اليورانيوم الإيراني: سخيف للغاية

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتحرك لتأمين اليورانيوم في إيران، واصفا السؤال بـ"غير لائق" في خضم التوترات الجارية في الشرق الأوسط.

وقال ترامب: "ولنفترض أنني كنت سأفعل أو لم أكن سأفعل. لماذا سأجيب على سؤال من هذا؟"، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستحاول أخذ اليورانيوم من إيران وكيف سيتم تأمينه، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف ترامب ساخرًا: "يا له من سؤال… نعم، سنذهب غدًا الساعة الثالثة’"، مضيفا: "كيف يمكنك أن تطرح سؤالًا كهذا وتتوقع إجابة؟ إنه سؤال سخيف للغاية".

وفيما يتعلق بالنفط الإيراني، قال ترامب إن السيطرة على النفط الإيراني "خيار مطروح".

وأضاف: "أقصد، لن أتحدث عن الأمر، لكنه خيار مطروح"، مشيرا إلى أن تسوية في إيران قد تشبه الوضع في فنزويلا، في إشارة إلى إطاحة الولايات المتحدة بنيكولاس مادورو من السلطة، وبدء العمل مع الرئيس المؤقت لفنزويلا ديلسي رودريجيز في القضايا المتعلقة بالنفط وغيرها.

هذا ووصف ترامب قادة إيران بأنهم مقاتلون سيئون لكن مفاوضون بارعون.

وأضاف ترامب أن إيران تتوسل لإبرام صفقة، قائلًا إن قادة إيران "مقاتلون سيئون، لكن مفاوضون بارعون"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وبحسب شبكة الشرق السعودية، قال ترامب إن "الهدية" التي قدمتها إيران إلى الولايات المتحدة كانت عبارة عن 8 ناقلات نفط تحمل علم باكستان، قبل أن يضيفوا ناقلتين ليصبح الإجمالي 10 ناقلات.

وأضاف ترامب أنه منذ 28 فبراير، عندما بدأت الحرب على إيران، كانت الولايات المتحدة تستهدف القدرات العسكرية لإيران "بمستوى لم يره كثير من الناس من قبل".

وأضاف ترامب، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الولايات المتحدة قضت على البحرية والقوات الجوية الإيرانية "تمامًا" ودمرت "ما يقرب من 90٪" من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، و"ربما أكثر من 90٪" من الصواريخ نفسها.