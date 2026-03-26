الكرملين: نتطلع إلى استئناف المفاوضات بشأن الأزمة في أوكرانيا

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن موسكو تتطلع إلى استئناف المفاوضات بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا، حالما تسمح الظروف بذلك.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي، الخميس، أن مفاوضات ثلاثية بين موسكو وواشنطن وكييف جرت سابقا أحرز فيها بعض التقدم، لكن هناك قضايا جوهرية بالنسبة لروسيا لم تحسم بعد.

وأضاف أن "ذلك لا يعني أن روسيا فقدت اهتمامها بالمفاوضات، بل على العكس موسكو منفتحة على المفاوضات".

وأكد أنهم على اتصال مع الأمريكيين، معربا عن أمله في أن تعقد الجولة القادمة من المفاوضات عندما تكون الظروف مواتية.

عقدت الجولتان الأولى والثانية بين الدول الثلاث في أبوظبي يومي 23-24 يناير و4-5 فبراير 2026، بهدف البحث في اتفاق سلام لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.