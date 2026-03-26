ويتكوف: لم نتوصل لاتفاق وفق الشروط الأمريكية خلال التفاوض مع الإيرانيين

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، إنه "خلال التفاوض مع الإيرانيين لم نتوصل لاتفاق وفق الشروط الأمريكية".

وأضاف ويتكوف، خلال مؤتمر صحفي، أن "غاية الإيرانيين خلال التفاوض كانت شراء الوقت فقط"، مشيرا إلى أنه "إذا تم التوصل لاتفاق ستكون فرصة جيدة لإيران والمنطقة والعالم"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وتابع: "الإيرانيون أصروا على حقهم في تخصيب اليورانيوم".

وفي وقت سابق، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من 15 نقطة لإيران عبر باكستان.

لم يتم نشر الخطة، ورفضت الإدارة الأمريكية الكشف عن تفاصيلها.

وقالت إن بعض التقارير الإعلامية حول محتواها غير صحيحة، دون الخوض في التفاصيل.

وذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن الخطة تتضمن: التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، و⁠إنهاء برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وإنهاء دعم إيران لحلفائها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة لم يسبق لها مثيل" إذا لم تقبل طهران الاقتراح.