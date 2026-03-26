قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن "الإيرانيين كانوا يخططون للسيطرة على الشرق الأوسط لكننا أتينا لحل هذه المشكلة"، مضيفا: "كانت إيران تخطط للحصول على سلاح نووي لولا تدخلنا".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر، أنه "على مدار الـ 3 أسابيع الماضية ضربنا إيران على نحو غير مسبوق وبطريقة ناجعة"، مضيفا: "دمرنا 90% من الصواريخ الإيرانية ومن منصات إطلاقها"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وتابع: "قضينا على الصف الأول والثاني من القيادة في إيران وهم أشخاص أشرار ومرضى".

وقال ترامب إن "الإيرانيين يتوسلون للتوصل لاتفاق وهم لا يتمتعون بالكفاءة في التفاوض"، مشيرا إلى أن "القيادة الإيرانية لا تقر بالهزيمة وأمامهم فرصة للتوصل لاتفاق ويجب أن يتوصلوا لاتفاق".

وتابع: "سنرى ما إذا كان بإمكاننا إبرام الصفقة المناسبة وفتح مضيق هرمز".

وأضاف ترامب: "سنواصل مهاجمة إيران بدون توقف. يجب على إيران إبرام اتفاق وإلا ستواجه هجومًا أمريكيًّا مستمرًّا".