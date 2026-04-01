«سيناريو إسرائيل» يهدد إسبانيا بعقوبتين بعد ودية مصر

أصبح الاتحاد الإسباني لكرة القدم مهددًا بعقوبتين بعد المباراة الودية أمام مصر، التي انتهت بالتعادل السلبي، مساء الثلاثاء، في إطار استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

أكدت صحيفة (آس) الإسبانية أن أجواء المباراة الودية أمام مصر، لن تعفي الاتحاد الإسباني من العقوبات بسبب الهتافات العنصرية للجماهير في مدرجات ملعب نادي إسبانيول في مناسبتين خلال مواجهة الفراعنة.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيلجأ لتقرير الحكم لتحديد العقوبة المحتملة، والتي قد تتراوح العقوبة بين إغلاق الملاعب للمباريات القادمة وغرامات مالية.

وأشارت أيضًا إلى أن (فيفا) فُرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي قبل أيام لعدم بذله قصارى جهده لمنع التمييز العنصري في مباريات أُقيمت على أراضيه.

ونوهت أيضًا أن الاتحاد الدولي عاقب السلفادور بغرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (حوالي 62,715 دولارًا أمريكيًا) في العام الماضي 2025 بسبب تصرفات عنصرية من جماهيره في إحدى المباريات.

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في المجموعة الثامنة لمونديال 2026 التي تضم أوروجواي والسعودي وكاب فيردي، بينما ستلعب مصر في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزلندا.