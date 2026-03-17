الثلاثاء 17 مارس 2026 11:11 م القاهرة
حفيد ينهي حياة جدته طعنا داخل منزلها في المنوفية

مصطفى الملاح
نشر في: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 11:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 11:00 م

شهدت قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية جريمة قتل، بعدما أقدم شاب على طعن جدته عدة طعنات بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمقتل سيدة تُدعى “ف.ع.م”، تبلغ من العمر 75 عامًا، إثر تعرضها لعدة طعنات على يد حفيدها داخل القرية، وتم نقلها إلى مستشفى الباجور التخصصي جثة هامدة.

وتبين أن المتهم حفيد المجني عليها، ويبلغ من العمر 20 عامًا، حيث تعدى عليها باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

