أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أن غياب الثنائي سالم الدوسري ومحمد صلاح عن مباراة منتخبنا الوطني ضد السعودية سيكون مؤثرا.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "غياب محمد صلاح مؤثر بالطبع لأنه قائد المنتخب ولاعب مهم"

وأضاف: "نتمني وجود جميع اللاعبين معنا وأن يكونوا جاهزين وبحالة جيدة".

ثم تابع: "غياب سالم الدوسري عن السعودية مؤثر لأنه أفضل لاعب في آسيا، والدوري السعودي قوي".

وأوضح حسام حسن: "سنستفيد من الضغط الجماهيري الكبير في مباراة السعودية".

وانتقل حسام حسن للحديث عن إلغاء المعسكر الودي في قطر.. قائلا: "إلغاء معسكر قطر خسارة كبيرة لمنتخب مصر".

وشدد: "وافقت في البداية علي لعب مباراة السعودية وإسبانيا في قطر و بعد إلغاء معسكر قطر وافقت علي مواجهة السعودية و إسبانيا ولكن فوجئنا باعتذار إسبانيا".

قبل أن ينهي: "ثم عادت أسبانيا وطلبت مواجهاتنا من جديد وفضلت الاعتذار في البداية بسبب رحلة السفر و الخوف علي الإجهاد للاعبين بسبب ضيق الوقت بين المباراتين و طول رحلة السفر من السعودية لإسبانيا و التي تصل حتى 7 ساعات".