ضبط صانعة محتوى بالجيزة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط صانعة محتوى، لقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها وهي ترقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام المذكورة بنشر تلك المقاطع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.