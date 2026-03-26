الأوقاف تعلن تغيير رقم تلقي الطلبات والاستفسارات والشكاوى

أعلنت وزارة الأوقاف عن تغيير رقم تطبيق "واتساب" المخصص لاستقبال رسائل الطلبات والاستفسارات والشكاوى، ليصبح الرقم الجديد (٠١٢٨٤٢٩٧٩٢٤)، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير آليات التواصل مع الجمهور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضحت الوزارة أن هذا التغيير يأتي بهدف استيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الرسائل الواردة، بما يضمن سرعة التفاعل مع طلبات المواطنين وشكاواهم واستفساراتهم.

ودعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى استخدام الرقم الجديد للتواصل، مؤكدةً استمرارها في العمل على تعزيز قنوات الاتصال وتيسير سبل التواصل الفعّال مع الجمهور.