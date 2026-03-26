 وزارة الدولة للإعلام تنفي رسو سفينة محملة بفولاذ عسكري بميناء أبو قير - بوابة الشروق
الخميس 26 مارس 2026 7:18 م القاهرة
وزارة الدولة للإعلام تنفي رسو سفينة محملة بفولاذ عسكري بميناء أبو قير

محمد فتحي
نشر في: الخميس 26 مارس 2026 - 6:58 م | آخر تحديث: الخميس 26 مارس 2026 - 6:58 م

رصدت وزارة الدولة للإعلام، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء برسو إحدى السفن الأجنبية بميناء "أبو قير" في طريقها لأحد الموانئ الإسرائيلية، حاملة شحنة من الفولاذ المستخدم في تصنيع الأسلحة والذخائر.

وقد أكدت الجهات المسئولة بالدولة، أن ما تردد في هذا الشأن هو محض أكاذيب وشائعات غير صحيحة، وأن عمليات الشحن والتفريغ بكل الموانئ المصرية تتم في إطار الاتفاقيات البحرية الدولية، وتخضع لنظام دقيق من الرصد والمتابعة اللحظية.

وتهيب وزارة الدولة للإعلام، بكل وسائل الإعلام وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الالتزام بما تمليه القواعد المهنية للعمل الإعلامي من ضرورة التيقن من صحة البيانات، والرجوع إلى المصادر الموثوقة والرسمية للتأكد من صحتها قبل ترويجها.

