نجاح فيلم Project Hail Mary يثير التساؤلات حول إمكانية إنتاج جزء ثاني

أثار معجبو فيلم ريان جوسلينج الجديد، أسئلة حول وجود جزء ثاني من العمل، وأشار موقع The Hollywood Reporter، إلى وجود بعض الآراء المطروحة حول تقديم جزء ثاني من فيلم Project Hail Mary، ضمن موجة هوليوود الحالية التي تعتمد بشكل متزايد على إنتاج الأجزاء الثانية والسلاسل الناجحة.

وترددت هذه الآراء، عقب النجاح الضخم الذي حققه فيلم مشروع هيل ماري حتى الآن، وهو عمل مأخوذ عن رواية للكاتب آندي وير، وينتمي إلى أفلام الخيال العلمي، مع لمسة كوميدية يضيفها جوسلينج بأداءه المعتاد.

ولكن هناك أصوات أخرى، نفت في تقرير هوليوود ريبورتر، أن الفيلم قد يكون له جزء ثاني، لأنه غير مصمم ليكون بداية سلسلة، بخلاف الاتجاه السائد في الصناعة هذه الفترة، والمصدر الأدبي الأصلي عمل منفرد، ولا يحتوي على أجزاء تكميلية يمكن البناء عليها كسلسلة سينمائية.

وحتى الآن، لا توجد أي خطط معلنة حول جزء ثاني، كما أن طبيعة القصة نفسها لا تترك مجالًا واضحًا لتكملة مباشرة، وبناءً عليه، يُرجَّح أن يظل الفيلم تجربة مستقلة دون امتداد في جزء جديد.

ورفضت كل من أمازون وإم جي إم وممثلي كاتب العمل، التعليق بشكل قاطع على حقيقة وجود مشروع كتاب أو فيلم لاحق، لكن مصادر مقربة من شركة إم جي إم ستوديوز تؤكد أن وير هو صاحب القرار النهائي، وهو لم يسبق له أن كتب جزءًا ثانيًا لأي من مؤلفاته، ويعمل حاليًا على رواية جديدة غامضة لا علاقة لها برواية Hail Mary.

حقق فيلم "Project Hail Mary"، نجاحا كبيرا في شباك التذاكر حتى الآن، حيث بلغت إيراداته 80.5 مليون دولار في أمريكا الشمالية وحدها خلال يومين فقط من العرض، وهو ثاني أفضل أداء لفيلم غير مقتبس من سلسلة أفلام أو جزء ثانٍ خلال العقد الماضي، بعد فيلم Oppenheimer لكريستوفر نولان (82.5 مليون دولار)، وفي يومه السادس من العرض، تجاوزت إيراداته 100 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي فقط، ليصل إجمالي إيراداته العالمية المبكرة إلى 150 مليون دولار.

أما على مستوى التقييمات الرقمية، حقق الفيلم أرقامًا جيدة، من بينها: 8.5/10 على منصة IMDb، و4/5 على منصة Empire، ومنحه محرر The Guardian الفني ثلاث نجوم من أصل خمسة، قائلاً: "يعد جوسلينج ممثلاً ساحرًا على الشاشة، ويُبقي الفيلم ممتعًا للمشاهدة".

وبدأت قصة هذا المشروع خلال جائحة كورونا، عندما وصلت نسخة من مشروع هيل ماري إلى ريان جوسلينج قبل صدورها في نسخة مكتوبة، وأعجب جوسلينج بالقصة بشدة، وقرر أن يستحوذ على حقوق البطولة وإنتاج فيلم مقتبس من رواية وير، واستعان برئيسة استوديوهات سوني السابقة إيمي باسكال؛ للمساعدة في الإنتاج وتجميع العناصر الأساسية في ربيع عام 2020.

وتولى باسكال، تعيين فيل لورد وكريس ميلر للإخراج، ثم درو جودارد لاحقا لكتابة السيناريو، وتم إبرام الصفقة الرسمية التي تنص على دفع 190 مليون دولار لإنتاج الفيلم في عام 2022، بالتعاون مع إم جي إم وأمازون.

ويضفي نجاح الفيلم مصداقية جديدة على مكانة أمازون وإم جي إم في هوليوود، فلم يكن متوقعا تحقيق هذا النجاح، إلا أنه حقق نجاحا جماهيريا فوريا لم يتوقعه الكثيرون، خاصة وأن أفلام الخيال العلمي من أصعب الأنواع السينمائية تسويقًا للجمهور العام.

تدور أحداث الفيلم حول شخص يجد نفسه مكلفًا بإنقاذ كوكب الأرض، حيث يستيقظ الدكتور رايلاند جريس، مدرس العلوم في المدرسة الثانوية والذي يؤدي دوره ريان جوسلينج، من غيبوبته على متن مركبة فضائية، بشعر طويل أشعث ولحية خفيفة، ودون أي ذكرى عن سبب وجوده على متنها، وبقية أفراد الطاقم قد ماتوا، ويتعين على جريس أن يكتشف كيف وصل إلى هذا المكان وكيف ينقذ البشرية.