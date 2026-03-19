وزارة الاتصالات تستعرض جهودها في إنشاء البوابة الإلكترونية وتطبيق إِذاعة القرآن الكريم

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وفور التدشين الرسمي الذي تفضل به الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول لإذاعة القرآن الكريم؛ تستعرض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملامح جهودها التقنية في إنشاء هذا المشروع الضخم.

يأتي هذا المشروع ثمرة تعاون استراتيجي وثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للإعلام، وتحت رعاية كريمة من رئاسة الجمهورية، بهدف الحفاظ على التراث الإذاعي الديني العريق ورقمنته بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان استدامته ووصوله للعالمية.

وأكد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق البوابة الإلكترونية الرسمية وتطبيق الهاتف المحمول لإذاعة القرآن الكريم يعد خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي للمحتوى الديني المسموع، كما يُجسد نموذجا يحتذى به في التكامل بين مؤسسات الدولة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة القيم الثقافية والدينية، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في بناء مصر الرقمية مع الحفاظ على أصالة الهوية المصرية؛ مشيرًا إلى أن هذا الإطلاق يسهم في الحفاظ على التراث الإذاعي الديني، الذي يعد أحد مكونات القوة الناعمة المصرية، وإتاحته بصورة عصرية، بما يعزز من دور مصر الريادي في نشر الوعي الديني المستنير عبر منصات رقمية تواكب متطلبات العصر، وتطلعات الأجيال الجديدة وتسهم في توسيع نطاق الوصول إلى محتوى الإذاعة على المستويين الإقليمي والدولي كما تتيح للمواطنين الوصول إلى محتوى إذاعة القرآن الكريم في أي وقت ومن أي مكان، وتوفير تجربة رقمية متكاملة مدعومة بخدمات تفاعلية للمستمعين.

هذا وقد سخرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كافة إمكاناتها الفنية لإنشاء منصة رقمية متكاملة قادرة على استيعاب أرشيف يمتد لأكثر من 60 عاماً، وقد شملت جهود الوزارة في عملية الإنشاء برمجة تطبيق ذكي يتيح الوصول لأكثر من 3000 تلاوة نادرة لكبار القراء وأكثر من 20 مصحفاً كاملاً بمختلف الروايات والتعاون في تحويل الكنوز الصوتية، ومنها أكثر من 1000 حلقة لخواطر الشيخ الشعراوي فضلا عن مكتبة ثرية من البرامج الدينية والفتاوى والابتهالات.

ولم يقتصر إنشاء التطبيق على المحتوى الإذاعي فحسب، بل شمل تطوير أدوات تفاعلية ذكية تعتمد على تكنولوجيا تحديد المواقع (GPS) لتقديم خدمات دقيقة للمستخدمين، مثل تحديد أقرب المساجد، مواقيت الصلاة، اتجاه القبلة، بالإضافة إلى "السبحة الإلكترونية"، مما يجعل المنصة رفيقاً رقمياً يومياً للمسلم في كافة أنحاء العالم.

و منذ إطلاق السيد الرئيس للبوابة اثناء احتفالية ليلة القدر وصل حجم الاقبال عليها إلى أكثر من 20 مليون تصفح للبوابة و140 ألف تنزيل للتطبيق فى 24 ساعة.