تحدث الإعلامي أسامة كمال، عن حالة الجدل المصاحبة لقرارات الحكومة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة ومنها الإغلاق المبكر، مؤكدًا أن جزءًا من ردود الفعل يعود إلى سوء فهم لطبيعة الإجراءات.

وقال كمال؛ في برنامجه مساء dmc المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الثلاثاء، إن البعض يتعامل مع قرارات الإغلاق وكأنها حظر تجول، موضحًا: "الناس بتتعامل مع الإغلاق وكأنه حظر تجول؛ وتلاقيهم من الساعة 8 بيجروا يروحوا"، رغم عدم وجود ما يمنع المواطنين من التواجد في الشوارع.

وأشار إلى أن هناك مخاوف لدى بعض الفئات، خاصة العاملين ليلًا أو المرتبطين بالإعلانات، لافتًا إلى وجود بعض الأفكار لتقليل استهلاك الطاقة، من بينها تعديل مواعيد عمل المطاعم والمقاهي لتبدأ من 12 ظهرا لـ12 مساء بدلا من 9 صباحا حتى 9 مساء، فضلا عنت قليل الاعتماد على الأماكن المغلقة، والتوجه لخفض الإضاءة.

كما شدد على أهمية التوسع في النقل الجماعي، وطرح أنظمة اشتراكات مخفضة تشجع المواطنين على استخدامه، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتفعيل العمل عن بُعد بشكل أكثر كفاءة لتقليل استهلاك الطاقة والوقت.

وحذر كمال من أن الأزمة قد تتجاوز ارتفاع الأسعار إلى احتمالات نقص الإمدادات حال استمرار الحرب، موضحًا: "المشكلة مش بس في السعر… لكن ممكن تبقى إنك مش لاقي الوقود بأي سعر"، مشيرًا إلى أن التأثير قد يمتد إلى قطاعات حيوية مثل الأسمدة والدواء.

وأكد أن صانع القرار يواجه وضعًا معقدًا وخيارات محدودة، ما يتطلب حلولًا مرنة وأفكارًا غير تقليدية، إلى جانب تعاون مجتمعي لتجاوز المرحلة الحالية.