عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية: دعم الدولة مهم في ظل التحديات الإقليمية

أكد الشيخ سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أهمية دعم مؤسسات الدولة خلال المرحلة الحالية، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وصراعات تلقي بظلالها على الأوضاع الإقليمية.

وقال الجازولي، في بيان له اليوم، إن المرحلة الراهنة تتطلب تماسكًا مجتمعيًا وتعاونًا بين مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات تستدعي قدرًا من الوعي والمسؤولية في التعامل مع القضايا العامة.

وأوضح أن الدولة تعمل على الحفاظ على الاستقرار داخليًا، إلى جانب تحركاتها على المستوى الخارجي في إطار التعامل مع الأوضاع الإقليمية، لافتًا إلى أهمية متابعة التطورات من مصادر موثوقة.

ودعا الجازولي المواطنين إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، خاصة في ظل انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي يمثل عنصرًا مهمًا في الحد من تأثير المعلومات غير الدقيقة.

وأشار إلى أن الطرق الصوفية يمكن أن تسهم في دعم الاستقرار المجتمعي من خلال نشر قيم الاعتدال والتسامح، وتعزيز روح الانتماء.

كما دعا إلى تعزيز روح التعاون بين المواطنين، والعمل بشكل جماعي في التعامل مع التحديات، مؤكدًا أن تماسك المجتمع يظل عاملًا أساسيًا في مواجهة الأزمات.