تقدم دار الأوبرا المصرية عرض «أعمق مما يبدو على السطح» من تصميم وإخراج مناضل عنتر، وذلك في ليلتين لفرقة الرقص المسرحي الحديث تحت إشراف مديرها الفني وليد عوني، في السادسة والنصف مساء يومي الخميس والجمعة 2 و3 أبريل، على مسرح الجمهورية.

يسعى العرض، من خلال التصميمات الحركية والإضاءة والديكورات، إلى تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التي ترسخت في العقل الإنساني وتعارفت عليها المجتمعات، انطلاقًا من رؤية فلسفية تتأمل الحقائق باعتبارها كيانًا متغيرًا يولد وينمو ويزدهر ثم يخبو ويشيخ، تمامًا مثل الكائنات الحية.

ومن خلال مفردات فن الرقص الحديث، يتم تفكيك السطح وكشف الطبقات الإنسانية والنفسية العميقة، حيث تتصارع القناعات وتتبدل الرؤى، ليصبح الجسد أداة تعبير نابضة تجسد جدلية الثبات والتغير، وتطرح تساؤلات مفتوحة حول ما نراه حقيقة، وما قد يكون أبعد وأعمق مما يبدو على السطح.

يشارك في العرض كل من: حبيبة سيد، نرمين محمد، مريم أسامة، نور مصطفى، ملك بكير، فرح أحمد، رنا علاء، منال متولي، مصطفى نصر، محمد علي، كريم أسامة، محمد سمير، عمرو بطريق، نور عمر، شريف محمود، أحمد محمد، إبراهيم خالد، عبد الله محمود، محمد أحمد، أحمد عبد الغني، ومحمد صلاح.

يُذكر أن فن الرقص الحديث يُعد أحد أبرز أشكال الإبداع المعاصر، وقد ظهر في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كرد فعل على قيود الباليه الكلاسيكي، حيث سعى إلى تحرير الجسد من الصرامة التقنية والتعبير عن المشاعر والأفكار بحرية وطبيعية أكبر.