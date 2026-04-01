ترك نجوم ريال مدريد بصمة مؤثرة في فوز البرازيل على كرواتيا بنتيجة 3-1، فجر الأربعاء، في إطار استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

حسم راقصو السامبا الشوط الأول لصالحهم بهدف سجله دانيلو دي أوليفيرا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع مستفيدا من تمريرة فينيسيوس جونيور، نجم الريال، بعد مهارة رائعة ومراوغة ثلاثة لاعبين.

وأدرك المنتخب الكرواتي التعادل بهدف سجله لوفرو ماير في الدقيقة 84.

ولكن المهاجم الواعد، إندريك، المعار من ريال مدريد إلى أولمبيك ليون الفرنسي في يناير الماضي، قلب الطاولة بعد مشاركته بديلًا في آخر ربع ساعة.

لم يهنأ منتخب كرواتيا بالتعادل كثيرًا بل حصل إندريك على ركلة جزاء بذكاء شديد، سددها زميله إيجور تياجو بنجاح، ليمنح البرازيل التقدم مجددًا في الدقيقة 88.

وبعدها بأربع دقائق، مرر إندريك كرة بينية إلى جابرييل مارتينلي، الذي سدد الكرة في شباك الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش، ليسجل مهاجم آرسنال الإنجليزي الهدف الثالث.

بهذا الفوز يتجاوز المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم، كارلو أنشيلوتي، كبوة الخسارة 1-2 أمام فرنسا قبل أيام قليلة، بينما لم تستفد كرواتيا من الفوز على كولومبيا 2-1 في ودية أخرى، يوم الجمعة الماضي.

وستقام منافسات النسخة القادمة من كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

سيلعب المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة التي تضم المغرب واسكتلندا وهايتي، بينما ستلعب كرواتيا في المجموعة الثانية عشرة رفقة إنجلترا وغانا وبنما.