الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة بالجيزة ويعرض حياة المواطنين للخطر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام طفل بقيادة سيارة بأحد الطرق في الجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وتمكنت الأجهزة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه قاد السيارة دون علم والده، وبسؤال والده أيد ذلك.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.