أسرة هاني شاكر تكشف حقيقة تدهور حالته الصحية في فرنسا

تداولت أنباء خلال الساعات الأخيرة حول تدهور الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، وادعت خضوعه لأجهزة التنفس الصناعي أثناء تواجده في فرنسا لاستكمال رحلة علاجه.

في المقابل، أعرب مقربون من أسرة أمير الغناء العربي عن استيائهم من انتشار هذه الشائعات، مؤكدين في تصريحات صحفية أن أي معلومات تتعلق بالحالة الصحية للفنان لا تصدر إلا عبر زوجته أو من خلال نقابة المهن الموسيقية.

وكان هاني شاكر قد سافر إلى فرنسا خلال شهر رمضان الماضي لاستكمال علاجه، عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من القولون، إثر إصابته بنزيف حاد وظهور نتوءات، وقد مرّ بمرحلة صحية حرجة بعد الجراحة، استدعت دخوله العناية المركزة بسبب مضاعفات أثرت على وظائف الكلى.