ناقلة ترفع علم باكستان تخرج من مضيق هرمز

أظهرت بيانات ​الشحن الصادرة من كبلر ومجموعة بورصات لندن ​أن ناقلة النفط "شالامار" التي ترفع علم باكستان أبحرت من الخليج عبر مضيق هرمز محملة بنفط خام تم ​تحميله ‌من الإمارات.

وأشارت بيانات كبلر إلى أن الناقلة غادرت الممر المائي أمس الخميس محملة بنحو 440 ألف ‌برميل من مزيج خام داس بعد أن تم تحميلها في وقت سابق من هذا الأسبوع.ط، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية. وتبحر الناقلة باتجاه ميناء كراتشي لتفريغ ​حمولتها في 19 أبريل الجاري.

وكانت شالامار ‌واحدة من ناقلتي نفط باكستانيتين دخلتا المضيق يوم الأحد لتحميل النفط الخام والمنتجات النفطية.

وقال وزير ‌النفط الباكستاني يوم الأربعاء إن شالامار حملت نفطا خاما من ​الإمارات في محطة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ولم ترد شركة شحن باكستان الوطنية، التي تدير الناقلة، ​على الفور على طلب للتعليق.

وتترأس فرنسا وبريطانيا اجتماعا، اليوم الجمعة، يضم حوالي 40 دولة بهدف إرسال إشارة إلى الولايات المتحدة مفادها أن بعض أقرب حلفائها مستعدون للاضطلاع بدور في استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وأغلقت إيران ​المضيق إلى ‌حد كبير أمام السفن غير التابعة لها منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي.

وفرضت واشنطن حصارا يوم الاثنين على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية.

وتقول بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار يمكن أن يمثل دخولا في الحرب، لكنهم قالوا إنهم على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق مفتوحا بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء ​الصراع.