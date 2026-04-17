ماكرون يدعو حزب الله إلى التخلي عن سلاحه

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمه الكامل للهدنة التي تستمر 10 أيام بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، لكنه حثّ على توخي الحذر.

وقال ماكرون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعرب عن قلقي من أن استمرار العمليات العسكرية قد يُقوّض هذه الهدنة"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف: "أدعو إلى ضمان سلامة المدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل. يجب على حزب الله التخلي عن أسلحته. يجب على إسرائيل احترام السيادة اللبنانية ووقف الحرب"

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ اعتبار من منتصف ليل الخميس الجمعة بالتوقيت المحلي ويستمر لمدة 10 أيام، حسبما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتبر أنه يمثل "إنجازا مهما" على صعيد الاستقرار الإقليمي.

ومنذ 2 مارس الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان خلف 2196 شهيدا و7185 جريحا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزف عون، في 9 مارس الماضي، مبادرة تتضمن هدنة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، وتقديم دعم لوجستي ضروري للجيش اللبناني، ومصادرة سلاح "حزب الله"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتبنى الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله"، الذي يتمسك بسلاحه، ويشدد على أنه "حركة مقاومة" لإسرائيل التي تحتل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى خلال حرب 2023-2024.

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربا على لبنان، وأُعلن في نوفمبر 2024 وقف لإطلاق النار، لكن تل أبيب واصلت خرقه يوميا، ثم وسعت عدوانها في 2 مارس الماضي.