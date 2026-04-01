انتقد الإعلامي أسامة كمال إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل الكنيست الإسرائيلي، معتبرًا أنه يمثل تصعيدًا غير مسبوق وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، في ظل انشغال العالم بتطورات الحرب الإقليمية.

وأشار كمال، في برنامجه مساء dmc المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الثلاثاء، إلى احتفال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتمرير القانون داخل البرلمان، مضيفًا أن "الاحتفال بقانون زي ده يعكس حجم التطرف".

وأوضح أن القانون يفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون اشتراط إجماع قضائي، مع تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا، كما يميز بين الداخل الإسرائيلي والضفة الغربية، حيث يتم تطبيق الإعدام كعقوبة أساسية في الضفة.

وأضاف أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام ما وصفه بـ"محاكمات الكانجارو"، أي المحاكمات الصورية السريعة التي تفتقر للضمانات القانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا للعدالة.

ولفت إلى أن توقيت تمرير القانون ليس منفصلًا عن السياق الدولي، قائلاً إن العالم "مشغول بحرب إسرائيل وأمريكا على إيران وقضية مضيق هرمز، فماحدش فايق لحقوق الإنسان.. إيه الفُجر ده".

وأشار إلى أن مصر أدانت القانون واعتبرته تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

كما تطرق إلى ردود الفعل الدولية، موضحًا أن بعض المواقف الغربية لم تُبدِ اعتراضًا واضحًا، في مقابل تصريحات بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، الذي أكد أن الله لا يستجيب لصلوات من يشعلون الحروب، في رسالة وصفها كمال بأنها تحمل بُعدًا أخلاقيًا مهمًا في هذا التوقيت.