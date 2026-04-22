استشهاد فلسطيني في مواجهة مع مستوطنين بالضفة الغربية

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله اليوم الأربعاء، أن شابا فلسطينيا (25 عاما) توفي متأثرا بجراح أصيب بها برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المستوطنين أصابوه برصاصة في الظهر خلال هجوم في دير دبوان.

ووفقا لتقارير إعلامية فلسطينية، فتش جيش الاحتلال الإسرائيلي القرية واعتقل أكثر من 30 شخصا. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التقارير قيد التحقيق.

وزعمت بوابة "واي نت" الإخبارية الإسرائيلية، بأن متنزهين يهودا كانوا يسيرون في المنطقة وتعرضوا للرشق بالحجارة من قبل عشرات الفلسطينيين، وعندها فقط تم إطلاق النار.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 وحرب غزة، زادت أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة بشكل ملحوظ.

وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل متزايد إلى هذا الأمر بوصفه "إرهابا يهوديا".

وقد أدان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير في مارس الهجمات التي يشنها مستوطنون متطرفون على الفلسطينيين ووصفها بأنها "غير مقبولة أخلاقيا وقيميا".

ومع ذلك، لا تزال قوات الأمن الإسرائيلية تواجه اتهامات بأنها لا تتخذ إجراءات حاسمة بما فيه الكفاية ضد هذه الظاهرة، أو أنها تنحاز للمستوطنين المعتدين.

وخلال حرب الأيام الستة في عام 1967، احتلت إسرائيل، من بين أراض أخرى، الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويعيش اليوم حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي هناك وسط ثلاثة ملايين فلسطيني. ويطالب الفلسطينيون بهذه الأراضي لدولتهم الخاصة، وتكون القدس الشرقية عاصمة لها.



