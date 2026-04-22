ضبط 332 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، من ضبط 332 أسطوانة غاز منزلي مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء، خلال حملة رقابية مكثفة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بشأن تكثيف الحملات الميدانية على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع؛ لضمان توافر الأسطوانات وبيعها بالسعر الرسمي المحدد دون مغالاة أو استغلال.

وأسفرت الحملة، عن ضبط الكمية المشار إليها أثناء قيام أحد أصحاب المستودعات بالتصرف في الحصة المقررة له بالمخالفة للقوانين؛ بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأربعاء، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستودعات الغاز ومنافذ التوزيع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لكل صور الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين؛ حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



