إصابة مشجع توقف مباراة برشلونة وسيلتا فيجو 20 دقيقة

تسببت إصابة أحد المشجعين في توقف مباراة نادي برشلونة أمام ضيفه، سيلتا فيجو، الجارية لحساب منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، لأكثر من ثلث ساعة.

ويواجه نادي برشلونة فريق سيلتا فيجو، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب كامب نو، لحساب منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني الممتاز، إذ تشير النتيجة حتى الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع للشوط الأول، لتقدم البارسا بهدف دون رد.

وتقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 40 سجله لامين يامال من ركلة جزاء، ولكن اللاعب الشاب سقط على أرض الملعب متأثرًا بآلام عضلية، وتدخل الجهاز الطبي لإسعافه قبل أن يغادر أرض الملعب بمفرده متوجهًا إلى غرفة خلع الملابس.

وتحرك الألماني هانزي فليك مدرب فريق برشلونة بإشراك اللاعب الشاب روني بارداجي، مكان لامين يامال، إلا أن المباراة توقفت في تلك اللحظة لأكثر من 20 دقيقة، بسبب أزمة صحية لأحد المشجعين.

وأعلنت الإذاعة الداخلية لملعب كامب نو عن أزمة صحية لمشجع في المدرجات استلزمت تدخل الأطباء لإسعافه، فيما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن حالة المشجع تبدو خطيرة، قبل أن يتم إسعافه بنجاح.

واحتسب الحكم مبدئيًا ثماني دقائق كوقت بدل ضائع، واستأنف الحكم أحداث المباراة بعد توقف طويل دام حوالي 20 دقيقة، استغلها لاعبو الفريقين في إجراء عمليات الإحماء على أرض الملعب، قبل العودة لاستكمال أحداث المباراة.