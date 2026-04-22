النائب العام يكرم مدير النيابات تقديرا لجهوده في إدارة الملفات ذات البعد الاقتصادي

أعرب النائب العام المستشار محمد شوقي، عن تقديره للمستشار ياسر حسين، مدير النيابات، كما كرمه تقديرًا لما بذله من جهد متواصل وأداء متميز في إدارة ومتابعة عدد من الملفات التي باشرتها النيابة العامة خلال الفترة الماضية.

وجاء في مقدمة الملفات التي باشرتها النيابة العامة خلال الفترة الماضية، المضبوطات الثمينة، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية، وما ارتبط بها من أعمال إشراف وتنسيق وتنفيذ.

ويأتي تكريم مدير النيابات؛ نتيجة لما أظهره من متابعة دقيقة وحسن إدارة أسهما في إنجاز مراحل متقدمة من تلك الملفات، وتحقيق مردود عملي واقتصادي يعكس نهج النيابة العامة في صون المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول المعطلة.

وأكد النائب العام، أن ما تحقق من نتائج في هذه الملفات يجسد ثمرة عمل مؤسسي جاد، شارك فيه عدد من قيادات وأعضاء النيابة العامة، لافتًا إلى أن هذا التكريم يعكس ما توليه النيابة العامة من عناية بتقدير الجهود المخلصة، وترسيخ قيم الكفاءة والانضباط والتميز في الأداء، بما يدعم رسالتها في تحقيق العدالة وصون مقدرات الدولة وخدمة الصالح العام.