تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي مشترك مع المطرب السعودي ماجد المهندس، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، يوم 9 مايو المقبل، على خشبة مسرح كوكاكولا أرينا.

ووصفت الجهة المنظمة الحفل بالقول: "استعدوا لليلة استثنائية تجمع قمة الإحساس والطرب مع النجمين ماجد المهندس وأنغام، ليلة واحدة ومشاعر بلا حدود على مسرح كوكاكولا أرينا دبي".

فيما تم الإعلان عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 250 و400 درهم للفئات العادية، مرورًا بـ500 و800 درهم للفئات المتوسطة، في حين بلغ سعر تذاكر الـVIP نحو 1500 درهم إماراتي.

ووصفت عدة منصات إعلامية إماراتية الحفل، بأنه الأهم في دبي هذا العام، لأنه يجمع نجمين غير عاديين، ولكل منهما أسلوبه في تقديم ألوان طربية وغنائية مختلفة.