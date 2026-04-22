القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا أعادت 29 سفينة في إطار الحصار المفروض على إيران

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن القوات الأمريكية أصدرت أوامرها لـ 29 سفينة بالعودة إلى الميناء أو العودة أدراجها في إطار الحصار الأمريكي المفروض على إيران.

وكتبت عبر حسابها على منصة إكس: «خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، زعمت تقارير إعلامية أن عدة سفن تجارية تحايلت على الحصار مستشهدة بالسفن هيرو 2 وهيدي ودورينا كأمثلة. هذه التقارير غير دقيقة».

وأضافت: «لم تبحر هيرو 2 وهيدي عبر الحصار ضمن أسطول نقل ملايين البراميل من النفط إلى السوق».

وتابعت: «في الواقع، ترسو ناقلات النفط التي ترفع العلم الإيراني في ميناء تشابهار بإيران، بعد أن اعترضتها القوات الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع. أما دورينا فتخضع لمرافقة مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في المحيط الهندي بعد محاولتها السابقة انتهاك الحصار».

وختمت بالقول: «للقوات الأمريكية نفوذ عالمي، حيث تعمل على فرض الحصار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه».