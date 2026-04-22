بايرن يهزم ليفركوزن بثنائية ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

نشر في: الأربعاء 22 أبريل 2026 - 10:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أبريل 2026 - 10:48 م

تأهل بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على باير ليفركوزن بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي.

وافتتح هاري كين التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 22، قبل أن يضيف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليؤكد تأهل فريقه.

وينتظر بايرن في النهائي الفائز من مواجهة شتوتجارت وفرايبورج، المقرر إقامتها غدًا الخميس في نصف النهائي الآخر.

ويسعى بايرن لتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم، بعدما حسم لقب الدوري الألماني مؤخرًا عقب فوزه الكبير على شتوتجارت بنتيجة 4-2.

وعلى صعيد آخر، تنتظر الفريق مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في نصف نهائي البطولة يوم 28 أبريل، بينما يواجه ماينز 05 في الدوري يوم 25 من الشهر ذاته.


