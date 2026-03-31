أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مؤكدًا اعتزازه بصداقته له، واصفًا إياه بأنه يمتلك خلفية سياسية ودبلوماسية وتاريخية على أعلى مستوى من الكفاءة.

ولفت "موسى" عبر برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، إلى أن "أبو الغيط" من المقرر أن يتحدث خلال اليومين المقبلين في الأمم المتحدة باسم العالم العربي، حول العدوان الإيراني على الدول العربية، مشيرًا إلى أنه سيلقي كلمتين في هذا الإطار.

وأكد أن جامعة الدول العربية تعبر عن إرادة الدول العربية، وأن الأمين العام لا يتخذ قرارات منفردة، بل يقوم بتنفيذ ما تتفق عليه الدول العربية، موضحًا أن اتخاذ القرارات يتم من خلال وزراء هذه الدول.

وانتقد ما وصفه بسوء فهم البعض لدور الجامعة العربية، داعيًا إلى قراءة ميثاقها قبل توجيه الانتقادات لها، مشيرًا إلى بيان الجامعة الأول عند بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران 28 فبراير الماضي واصفًا إياه بأنه شديد القوة.

وأوضح أن القمة العربية المرتقبة في مايو ستشهد اتخاذ قرارات مهمة، في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف وصفها بـ"شديدة الأهمية والخطورة".

وعبر عن تقديره لأداء "أبو الغيط" خلال السنوات العشرالـ 10 الماضية، مؤكدًا أن الجامعة واجهت تحديات كبيرة وكان على قدر المسئولية، معتبرًا أنه يمثل واجهة مشرفة لمصر في المحافل الدولية.



