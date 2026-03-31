قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة استثمرت 2.5 مليار دولار في 10 دول أفريقية العام الماضي، وتعتزم ضخ القيمة نفسها خلال العام الجاري في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن استثمارات المؤسسة في مصر تبلغ نحو مليار دولار سنوياً.

وأضاف، خلال سمنار عقدته مؤسسة التمويل الدولية اليوم قبيل انعقاد منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا 2026، أن المؤسسة تولي القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة، لاسيما أن هذا القطاع يمثل نحو 80% من الاستثمارات في مصر.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تركز على ثلاثة محاور رئيسية لخلق فرص العمل، تشمل تطوير البنية التحتية، خاصة قطاع الطاقة، وتهيئة بيئة أعمال مواتية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضح أن المؤسسة تستثمر بقوة في خمسة قطاعات رئيسية، هي الطاقة والسياحة والصناعة والغذاء.

وأكد أن الهدف الأهم للمؤسسة يتمثل في خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.